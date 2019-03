Die 100 mächtigsten Business-Frauen Österreichs

Das trend-Ranking stellt die wichtigsten Frauen in Führungspositionen vor. Laut exklusiver Studie der BCG sind allerdings die meisten börsennotierten Unternehmen Österreichs von einer echten Gleichstellung der Geschlechter noch weit entfernt.

Elisabeth Stadler, 57, hat es geschafft. Sie zählt zu den wichtigsten weiblichen Wirtschaftspersönlichkeiten Österreichs. Seit 2003 bekleidet sie verschiedene Vorstandspositionen der Versicherungsbranche, seit 2016 ist die CEO der Vienna Insurance Group. Doch leicht war ihr Weg an die Spitze nicht: „Ich habe sicher mehr aufzeigen müssen als männliche Kollegen, sicher mehr Fleiß und Ehrgeiz beweisen müssen.“

Denn in männlich dominierte Vorstandsebenen aufzusteigen, ist für Frauen nach wie vor eine Herausforderung. Das beweist auch eine Studie der Boston Consulting Group Austria, die das Beratungsunternehmen exklusiv dem trend zur Verfügung gestellt hat.

Nur 8 von 156 Vorstandsposten

Demnach sind aktuell nur acht von insgesamt 156 Vorstandsposten der 50 größten börsennotierten Unternehmen Österreichs mit Frauen besetzt. Zudem verdienen die wenigen, die sich bis in die Vorstandsebene hinaufgearbeitet haben, im Durchschnitt um 48 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. „Ich hätte nicht gedacht, dass das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen nach wie vor so stark ausgeprägt ist“, zeigt sich BCG-Partnerin und Managing Director Sabine Stock über die Ergebnisse betroffen.

Nicht ganz so dramatisch sieht es in anderen Unternehmen aus, wo sich Frauen inzwischen sehr wohl in allen Branchen durchsetzen konnten – zumindest bis zu einem gewissen Grad. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des trend.PREMIUM alles über die Gründe für dieses Ungleichgewicht und alle Details zur aktuellen Gender-Diversity-Studie von BCG.

Für das trend-Ranking der mächtigsten österreichischen Business-Frauen hat die Redaktion des trend außerdem die 100 wichtigsten weiblichen Wirtschaftspersönlichkeiten Österreichs nach einem peniblen Verfahren ausgewählt – von den arrivierten Managerinnen bis zu den Newcomerinnen.

Das alles und viel mehr finden Sie im neuen trend in Ihrer Trafik oder – noch schneller – hier als e-Paper.

Führungspositionen: Frauen In der Unterzahl BCG-Studie zu Gender Equality In Österreichs top 50 börsennotierten Unternehmen sind Frauen selten in Führungspositionen. Nur im Aufsichtsrat bewegt sich etwas. Für eine vergrößerte Darstellung bitte auf die Abbildung klicken. © trend

BCG Gender Diversity Index Österreich

Frauen als absolute Ausnahme

Österreichs Unternehmen geben bei der Gleichstellung von Frauen kein gutes Bild ab.

Erstmals hat die Boston Consulting Group (BCG) ihren Gender Diversity Index auch für die 50 größten börsennotierten Unternehmen in Österreich erstellt. Der Höchstwert von 100 Punkten gibt an, dass in einem Unternehmen sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand Männer und Frauen gleich stark vertreten sind und im Schnitt eine gleich hohe Vergütung erzielen. Der Durchschnittswert der 50 Unternehmen liegt bei beschämenden 27,9 Punkten. Die höchste Geschlechterparität erzielen Wolford und VIG, schon das Gefälle zu AT&S und BKS fällt deutlich aus. Schon ab Platz fünf, der Oberbank, liegt der Index-Wert unter 50 von 100 Punkten.

BCG Gender Diversity Index 2019 © trend