Lassen die Diversitätsbestrebungen in Österreichs Top-50-Unternehmen nach? „Wir haben substantielle Fortschritte gemacht, die zeigen, dass die Geschlechterparität in der Führungsebene langfristig zunimmt – auch wenn es Schwankungen gibt“, sagt Dorninger. So hat sich der Anteil der Unternehmen mit mindestens einer Frau im Vorstand seit 2018 auf 44 Prozent vervierfacht. Zudem hat sich der durchschnittliche Frauenanteil in Vorständen im selben Zeitraum auf über 12 Prozent verdoppelt. Und bei der Vorstandsvergütung zeigt sich eine kontinuierliche Verbesserung.

Vorreiter bei Vielfalt. Einige Unternehmen sind in Sachen Geschlechtergerechtigkeit bereits Vorreiter. Sie zählen zu den „Diversity Champions“ - also jenen, die Vielfalt nicht nur fördern, sondern als Erfolgsfaktor begreifen. Ihr Engagement zeigt sich in mehr Frauen in Führungspositionen (Vorständen und Aufsichtsräten) und fairer Vergütung. Für diese Fortschritte wurden sie an diesem Abend ausgezeichnet. Die Diversity Champions 2024 heißen Oberbank, Linz Textil und UBM.

Sie beweisen: Wandel ist möglich – wenn Unternehmen ihn aktiv vorantreiben. „Unternehmen müssen Strukturen schaffen, die sicherstellen, dass qualifizierte Frauen nicht nur in Vorstände aufsteigen, sondern dort auch nachhaltig vertreten bleiben. Andernfalls droht nicht nur eine Stagnation, sondern die Gefahr, dass sich dieser Rückgang in den kommenden Jahren fortsetzt“, sagt Dorninger, Managing Director von BCG.