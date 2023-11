Im Jahr 2002 wurde die slowakische Kupferhütte Kovohuty a.s. in Krompachy in die Gesellschaft eingegliedert. Auch diese Kupferhütte ist ein Recyclingbetrieb und stellt jährlich etwa 60.000 Tonnen Anodenkupfer her.

2011 wurde das Gelände der Montanwerke erweitert und ein Hochstromsystem eingeführt. 2012 wurde die Gesellschaft durch die UMCOR Holding GmbH, Wien (Tochtergesellschaft der UMCOR AG, Zürich) erworben.

2022 produzierte das Werk in Brixlegg rund 350 Mitarbeitern 150.000 Tonnen Kupfer. Der Exportanteil lag bei über 80%. Zum Unternehmen gehören die Montanwerke Brixlegg Wasserkraftwerke GmbH. Das Tochterunternehmen produziert mit drei Kleinwasserkraftwerke am Alpbach 18,1 GWh Strom und kann damit ca. 20-25% des Jahresstrombedarfs des Kupferwerks decken.