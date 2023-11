Der österreichische Ableger der Mercedes-Benz AG mit Sitz in Deutschland wurde 1950 in Salzburg gegründet. Die heutige Zentrale von Mercedes-Benz Österreich befindet sich im Salzburgischen Eugendorf. Sie wurde nach 21 Monaten Bauzeit und der Verwendung von rund 810 Tonnen Stahl am 12. April 2019 eröffnet.

In der Zentrale koordinieren die Mitarbeiter*innen österreichweit Vertriebs-, Marketing-, Aftersales- und Presseaktivitäten, weiters Schulungen und Trainings für die Mitarbeiter*innen der gesamten Organisation in Österreich.

Die Aktivitäten der Sparten Cars, Vans und Trucks sowie der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH und der Mercedes-Benz Bank GmbH werden unter dem Motto „Alle unter einem Dach“ in der neuen Zentrale gebündelt. Allesamt sind Tochterunternehmen der Daimler AG, welche weltweit über 298.000 Mitarbeiter*innen beschäftigt.