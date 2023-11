MediaMarkt ist Österreichs führender Elektronikhändler. Der 1979 von Helga und Erich Kellerhals in Deutschland gegründete Großflächen-Elektromarkt eröffnete 1990 die erste österreichische Filiale in Salzburg. Im selben Jahr wurden weitere Standort in Österreich eröffnet. In der Wiener Lugner City eröffnete 2010 die 600. Filiale des Konzerns, 2012 wurde in Wien Mitte THE MALL der erste Flagship Store in Wien eröffnet.

Im Jahr 2020 wurde die Marke Saturn aufgelöst und ging zu MediaMarkt über, wodurch die Marke MediaMarkt zahlreich Standorte hinzugewinnen konnte. Heute ist MediaMarkt mit 53 Standorten (Stand März 2023) und einer Gesamtverkaufsfläche von rund 196.000 Quadratmetern österreichweit vertreten. Das Unternehmen gehört zur internationalen MediaMarktSaturn Retail Group mit Sitz in Ingolstadt in Deutschland. Die Geschäftsführung besteht aus Güner Alpay (CEO), Eva Posan (CFO), Christoph Dietrich (COO).

2010 startete der Online-Shop, bereits zwei Jahre darauf wurde auch die App gelauncht. MediaMarkt wirbt für seine on- und offline Angebote mit dem Motto „Einkaufen, wann, wo und wie ich will“.