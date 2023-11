Im Jahr 1876 meldet die Ururgroßmutter des heutigen Geschäftsführers Christian Loacker, Katharina Loacker, das Gewerbe Hausierhandel offiziell an. Sie zog damals mit einem, von einem Geißbock gezogenen, Leiterwagen durch das Vorarlberger Rheintal und sammelte unter anderem Alteisen und Stoffreste. Fotos von 1915 belegen die Existenz der Betriebsstätte in der Brunnergasse Götzis, in der auch die Familie Loacker gemeinsam lebte. Bis heute wurde die Geschäftsführung immer an einen der nächsten Generation innerhalb der Familie weitergegeben.

1974 wuchs der Betrieb immer weiter, sodass eine Übersiedlung an den Ortsrand von Götzis vorgenommen wurde. 1993 schafften die Vorarlberger den Sprung über die österreichischen Grenzen hinaus und gründeten in Csepel, in Ungarn die erste Niederlassung. 2010 gelang der Einstieg in die erneuerbaren Energien.

Heute ist das Unternehmen in 8 Ländern mit 40 Betriebsstätten vertreten. 6 davon sind Photovoltaikanlagen in Deutschland und Italien.