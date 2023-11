Extremes Niedrigwasser im Winter 1921, insbesondere in der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, ließ die lokalen Netze immer wieder zusammenbrechen. Als Lösung sollte ein Speicherkraftwerk gebaut werden, welches auch im Winter genügend Strom erzeugen kann. Dieses Speicherkraftwerk war Forstsee. Mit der Erbauung des Kraftwerks wurde am 28. Jänner 1923 auch die Aktiengesellschaft, damals die „Kärntner Wasserkraftwerke A.-G.“ (KÄWAG), gegründet. Das Speicherkraftwerk Forstsee lieferte ab Winter 1925 Energie.

Das Speichervermögen und die Leistung des Kraftwerks wurden in den folgenden Jahren durch die Zuleitung weiterer Bäche, den Bau einer Staumauer und den Einbau einer Speicherpumpe erhöht. Während der NS-Zeit wurde die KÄWAG 1939 zur Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (Kelag) und zur Stromverteilergesellschaft; der Kraftwerksbau wurde von der Alpen-Elektrowerke-AG verwaltet.

1940 ging das Umspannwerk Lassendorf in Betrieb, der Anschluss an das überregionale Stromnetz wurde vollzogen. 1942 kam der Netzausbau zum Erliegen.

Nach dem Krieg wurde die Elektrizitätswirtschaft verstaatlicht. Die Werke der Städte Feldkirchen, St.Veit, Spittal, Villach und Wolfsberg wurden in die Kelag eingegliedert. Die Kelag übernahm 1954 kommunale E-Werke und Netze.

Mit der fortschreitenden Elektrifizierung konnte die Kelag immer mehr Kunden gewinnen. 1949 hatte sie erst 30.000, 1961 bereits 100.000 und 1979 über 200.000 Kund*innen.

Seit 1989 versorgt die Kelag Kunden auch mit Erdgas, derzeit sind dies 10.000 Kunden in 15 Ortsnetzen.

Die Netzbereiche Strom und Erdgas wurden 2005 in das neu gegründete Tochterunternehmen KELAG Netz GmbH eingegliedert. Heute agiert das Unternehmen als Kärnten Netz und hat rund 750 Mitarbeiter*innen. Der KELAG-Konzern umfasst neben dem Tochterunternehmen Kärnten Netz auch Kelag Energie & Wärme sowie Kelag International. Damit ist Kelag in den Geschäftsfeldern Energie, Netze und Wärme sowie E-Mobilität und Glasfaserinternet tätig. Die Kelag Energie & Wärme ist heute mit 85 Fernwärmenetzen der größte österreichweit tätige Anbieter von Wärme auf Basis von Biomasse und industrieller Abwärme. In den nächsten zehn Jahren will die Kelag eine Milliarde Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Netzinfrastruktur investieren.

Die Kelag ist seit 2000 auch international als Stromhandelspartner tätig. Sie ist in den Geschäftsfeldern Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik sowie im Energiehandel aktiv.

Der Vorstand der Aktiengesellschaft wird durch Reinhard Draxler und Danny Güthlein gebildet. Güthlein leitet seit 1. April 2020 die kaufmännischen, finanziellen und vertrieblichen Agenden des Betriebs und ist seit 2008 Mitglied der Kelag. Draxler vertritt das Unternehmen seit 1. Mai 2023 gemeinsam mit Güthlein. Er ist bereits seit 2001 Teil der Kelag.