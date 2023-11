Herba Chemosan Apotheker-AG wurde 1916 vom Apotheker Dr. Franz Stohr gegründet. Dieser hatte den Entschluss gefasst, dem landesweit stärker werdenden Mangel aus ausländischen Arzneimitteln entgegenzuwirken. Er wollte die Arzneiversorgung Österreichs möglichst unabhängig vom Ausland gestalten. Anfangs hieß das Unternehmen „Herba“ und diente zum Anbau und zur Verwertung von Arznei- und Nutzpflanzen. Trotz Kriegsbedingungen und der schwierigen Jahre danach konnte die Herba Erfolg aufweisen.

Bereits 1923 wurde das Unternehmen zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt. 1928 beteiligte sich das Unternehmen an der Ärztewirtschaftsgesellschaft AEWIGE und stieg in das Hausapothekengeschäft ein, 1940 folgte der Einstieg ins Hospitalgeschäft durch den Erwerb der „Österreichischen Heilmittelstelle“. Zu Beginn des zweiten Weltkriegs wurden alle wichtigen Arzneimittel, bei denen man eine Verknappung vermutete, bevorratet. So fasst das Sortiment im Jahr 1942 60 Arzneimittel. Auch während dem Krieg expandierte Herba weiter und erwarb den Reformwarenhersteller Salus AG.

In der Nachkriegszeit kam es zu Engpässen in der Arzneimittelversorgung, Rohstoffe und Fertigwaren aus dem Ausland waren schwierig zu importieren. 1947 wurde als Konsequenz das Gut Mauring bei Kitzbühel und eine Liegenschaft in Hötting bei Innsbruck auf zehn Jahre gepachtet.

In den 1960er Jahren folgten einige technische Neuerungen, so wurde die Entwicklung der Lochkartenfakturierung begonnen, diese wurde in den 70er Jahren eingeführt, sowie in Wien die erste elektronische Anlage eingerichtet. 1978 konnte der erste Apothekencomputer Österreichs in Betrieb genommen werden. 1996 wurde der Kärntner Pharmagroßhändler „Paul Hauser“ in die Herba eingegliedert, 1997 verschmolzen die Herba Apotheker AG und die Chemosan Union zur heute bestehenden Herba Chemosan Apotheker-AG.

1998 gründete die Herba Chemosan Apotheker-AG das Tochterunternehmen Sanova Pharma. Seit 2010 ist die Herba Chemosan mit dem Zertifikat „Leitbetriebe Austria“ ausgezeichnet und seit 2018 nach ISO 9001:2015 zertifiziert. 2021 entstand in Wien Simmering ein vollautomatisiertes Kleinteilelager mit der Firma KNAPP (https://www.knapp.com/).

Heute hat die Herba Chemosan Apotheker-AG einen führenden Marktanteil von 45% und Lieferbeziehungen zu über 90% der österreichischen Apotheken. Von 2000 bis 2021 war die Herba Chemosan Apotheker-AG Teil der McKesson Europa AG (https://www.mckesson.eu/mck-de), seit 1. Februar 2022 ist sie aber wieder ein rein österreichisches Unternehmen im Besitz der Vorstände der Herba Chemosan Apotheker-AG und der Invest AG, welches der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unterliegt.