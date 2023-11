Generali – Versicherungskonzern mit 200 Jahren Geschichte

1988 konnte die Generali wieder durch eine Neugründung in Ungarn (AB Generali Budapest Versicherungs AG) in den Zentral- und Osteuropäischen Markt (CEE) eintreten. Die Gründung war durch eine Zusammenarbeit von Állami Biztositó (Budapest), Erste Allgemeine (Wien) und Generali (Triest) möglich. 1990 wurde die Holdinggesellschaft EA-Generali AG mit den Funktionen Beteiligungsverwaltung, Konzerndienstleistungen und Rückversicherung gegründet. In den folgenden Jahren folgten einige Umstrukturierungen und Markteintritte durch die Generali Gruppe. Die börsennotierte Holding EA-Generali AG wurde 1998 in Generali Holding Vienna AG umbenannt, die Erste Allgemeine Versicherungs-AG und die Generali Allgemeine Lebensversicherung AG zur Generali Versicherung AG verschmolzen und die Anteile der italienischen Assicurazioni Generali S.p.A. an der Generali Asigurari S.A., Bukarest wurden auf die Generali Holding Vienna AG übertragen. 1999 stieg die Generali zur Nummer 2 auf dem ungarischen Versicherungsmarkt auf.

2000 wurde pro Bundesland Österreichs eine Regionaldirektorin Generali/Interunfall etabliert. Die Versicherungen treten weiterhin unter selbstständigen Marken auf. Die Generali Bank AG wurde 2002 neu gegründet und mit einer Vollbank-Lizenz versehen. In den 2000er Jahren expandierte das Unternehmen im Ausland weiter. 2006 trat die Generali Holding Vienna AG von der Wiener Börse zurück. 2007 beteiligte sich das Unternehmen an der BAWAG P.S.K. Versicherung AG (https://www.bawag.at/bawag/privatkunden) und verkaufte die CEE-Tochtergesellschaften an die Assicurazioni Generali S.p.A., Triest. Seit 2009 kooperieren die Generali Holding Vienna AG mit der BAWAG P.S.K. Bank und der österreichischen Postsparkasse AG. 2012 wurde eine eigene Immobilienvermittlung und -verwaltung durch die Generali Real Estate S.p.S., Zweigniederlassung Österreich, geschaffen.

2015 fusionierten die Generali Rückversicherung AG mit der Generali Versicherung AG sowie der Generali Pensionskasse AG mit der Bonus Pensionskassen AG. 2018 wurde Generali Österreich Teil der neuen Region Österreich, CEE und Russland, Russland wurde jedoch 2022 aus den Generali Group-Aktivitäten entfernt und Generali Österreich wurde Teil der neuen Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Seit 2019 ist die Generali Holding Vienna AG mit der Generali Versicherung AG verschmolzen.