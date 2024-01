Bartenstein Holding: Familienunternehmen mit Pharma- und Industriebeteiligungen

Die Bartenstein Holding ist die Unternehmensgruppe des Steirers Martin Bartenstein (geb. 1954 in Graz), der auch als Politiker Karriere machte. Von 1991 bis 1994 und von 2008 bis 2013 war er Abgeordneter zum Nationalrat der ÖVP und während dieser Zeit auch Minister in mehreren Bundesregierungen (Umwelt, Jugend & Familie, Wirtschaft & Arbeit).

Bartenstein stammt aus einer Unternehmerfamilie. Nach dem Chemie-Studium in Graz trat er in das Familienunternehmen Lannacher Heilmittel ein. 1980 wurde er dort Geschäftsführer.

1986 gründete er mit seinem Studienfreund Wolfgang Leitner, dem späteren Andritz-Vorstandschef, das Unternehmen Genericon Pharma. 1997 übernahm Lannacher Heilmittel die Wiener Firma Gerot Pharmazeutika.

Rund um die Unternehmen entstand in der Folge die heutige Bartenstein Holding, eine GmbH, die zu 97,93 % in Besitz von Martin Bartenstein ist. Die übrigen Anteile sind in Händen der Lithos Privatstiftung, deren alleiniger Stifter Martin Bartenstein ist.