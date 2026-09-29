Verkehrsbüro-Tochter Ruefa übernimmt Reiswelt

Die Reisebüro-Tochter Ruefa des heimischen Tourismuskonzerns Verkehrsbuero baut ihre Präsenz in Österreich massiv aus. Zu den aktuell 69 Standorten sollen nun 31 Reisewelt-Filialen mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinzukommen, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Die Anteile an der Reisewelt halten derzeit die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) und das Busunternehmen Blaguss. Ruefa will abseits der großen Städte regional stärker vertreten sein.

Für bereits gebuchte Reisen soll sich mit dem Verkauf nichts ändern, sie werden laut Verkehrsbuero wie geplant durchgeführt. Auch sämtliche ausgestellten Gutscheine sollen ihre volle Gültigkeit behalten.

An der Spitze von Ruefa steht den Angaben zufolge künftig neben Michele Fanton, auch Reisewelt-Geschäftsführer Felix König.