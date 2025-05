Die Pläne des Verkehrsbüro-Chefs

In der Branche hat der Schritt für viel Aufmerksamkeit gesorgt. „Seine Identität und eine lang etablierte Marke aufzugeben, ist mutig, um den geänderten Marktbedürfnissen gerecht zu werden, jedoch notwendig“, sagt Brigitte Gruber, Managing Partner Horwath HTL. Schon seit einiger Zeit lasse sich der Trend beobachten, dass sogenannte White-Label-Operator-Lösungen an Bedeutung gewinnen und internationale Marken am Vormarsch sind. Diese Modelle böten für die Betreiber mehrere Vorteile: Man könne die Marke wählen, die für das jeweilige Hotel am besten geeignet sei und daher die beste Rendite biete. Und die Kundenbindungsprogramme von Hilton, Accor, Marriott & Co. würden viel Geschäft generieren und gleichzeitig das Buchungsaufkommen über die immer stärker werdenden Onlineplattformen reduzieren.

Doch ganz ohne Risiko ist die neue Strategie auch nicht: „Ein Problem ist, dass manche internationale Hotelketten heute so viele Marken haben, dass man den Überblick verliert. Ohne das Hilton-Logo wüsste man oft nicht, was sich dahinter verbirgt“, sagt Stefan Nungesser, Professor an der FH Kärnten. Und die Hotelexpertin Gruber ergänzt: „Um den Standards einer internationalen Marke gerecht zu werden, sind oft Investitionen notwendig, um dem Brand zu entsprechen. Das vom Verkehrsbüro betriebene Hotel Europa in Wien wird jetzt massiv umgebaut, um dem Konzept von ‚Tribe‘ (Accor) gerecht zu werden.“