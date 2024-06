Top Ökosysteme, um ein Startup zu gründen

Shenzhen: Ein aufstrebender Stern

Shenzhen verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg um sieben Plätze auf Rang 27, mit einem Exit-Wert von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Zu den führenden Exits gehörten die IPOs der KI-gestützten Robotik-Startups UBTech Robotics und Intellifusion, die jeweils fast 5 Milliarden US-Dollar wert waren

Rückgang in Peking und Shanghai

Im Gegensatz dazu fielen die beiden führenden chinesischen Ökosysteme Peking und Shanghai in den Rankings zurück. Peking fiel von Rang 4 im Jahr 2022 auf Rang 8, während Shanghai von Rang 9 auf Rang 11 abrutschte. Beide Städte verzeichneten zwar eine hohe Anzahl an Milliarden-Dollar-Exits, jedoch eine geringe Gesamtzahl an Exits, was auf strukturelle Herausforderungen hinweist