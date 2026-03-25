Aufwind für Flugzeugzulieferer FACC

Ein wichtiger Pfeiler im CORE-Programm ist das jüngste Werk im kroatischen Jakovlje, das Leichtbauteile für Kabineninnenräume für Verkehrsflugzeuge und Business Jets herstellt und bereits zu „50 bis 65 Prozent ausgelastet ist“, so Machtlinger, „und mit 50 Prozent geringeren Lohnkosten läuft“. Flankierend wird im Konzern ein konsequentes Automatisierungs- und Digitalisierungsprogramm gefahren. „Wir haben uns einige KI- und Robotikspezialisten geholt“, sagt Machtlinger.

Der Flugzeug-Boom spiegelt sich bei FACC in einem Rekordstand bei den Aufträgen wider, um 686 Flugzeuge stieg der Backlog im Jahresvergleich an. „Erstmals in der Geschichte der Luftfahrt sind alle Flugzeughersteller im Hochlauf. Airbus, Boeing, aber vor allem auch Business-Jet-Kunden fahren hoch“, sagt Machtlinger. „Das ist eine einmalige Chance, die uns viel Rückenwind gibt“. Im Mediumsegment bei Business-Jets ist FACC laut eigenen Angaben Weltmarktführer bei der Ausstattung.

Ein Hoffnungsmarkt mit Potenzial für übermorgen tut sich im kommerziellen Drohnengeschäft auf. „Wir produzieren derzeit 20 Logistikdrohnen pro Woche für den US-Markt. Diese Aufträge werden sich in den nächsten zwei Jahren verdoppeln“, prognostiziert Machtlinger. Weiteren Schub erhofft sich der Hersteller für 2027/28, wenn Verkehrszulassungen für Passagierdrohen kommen.

Bis zum Jahr 2030 will der Konzern 350 Millionen Euro investieren: Rund ein Drittel davon, 120 Millionen Euro, gehen in ein neues Aerostructures-Werk mit Forschungsbetrieb am Standort in St. Martin, das ab 2028 hochgefahren werden soll und 300 Mitarbeitende haben wird. Ein Investment, das sich rechnen dürfte: Neben den aktuell 17.700 bestellten Verkehrsflugzeugen wird der Bedarf bis 2044 auf 42.000 Stück geschätzt - stark wachsend vor allem auch der Business-Jet-Bereich.