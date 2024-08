FACC zum Halbjahr mit starkem Umsatz- und Gewinnplus

Die FACC erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 438,3 Millionen Euro, was einer Steigerung von 23,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich auf das stabile Wachstum in der internationalen Luftfahrtindustrie und die starke Nachfrage nach neuen Flugzeugmodellen zurückzuführen.

"Insbesondere bei Kurzstrecken- und Geschäftsreiseflugzeugen ist der Bedarf derzeit enorm", erklärt CEO Robert Machtlinger. Das Wachstum der Branche werde sich durch die Nachfrage nach emissionsärmeren Flugzeugen und durch ein höheres Passagieraufkommen in den nächsten Jahren verstärken. "Bis 2043 besteht am internationalen Markt ein Bedarf an über 42.000 neuen Passagierflugzeugen", glaubt der FACC-Chef.