RBI: Halbierung des Jahresgewinns nach Russland-Rückstellung

Sollte das Urteil aus der ersten Instanz in Russland halten, dann müssten Zahlungen fließen und die Raiffeisen in Russland wäre geschädigt. Dann würde Raiffeisen Russland versuchen, Schadenersatz zu bekommen. Die RBI würde die russische Tochter dabei natürlich unterstützen, so Bankchef Johann Strobl im Rahmen der Jahrespressekonferenz der RBI.

Die größten Chancen auf Schadenersatz hätte man vor einem österreichischen Gericht - dann könnte auf Vermögenswerte des russischen Aktionärs Rasperia in Österreich zurückgegriffen werden. Direkt übernehmen würde man die Strabag-Anteile der Rasperia aber nicht, die Aktien würden in einem solchen Fall gerichtlich verwertet. „Wir nehmen die Strabag-Aktien nicht. Wir kommen nie in den Besitz der Aktien", so Strobl : „Klar ist, dass die Raiffeisenbank Russland und auch die RBI kein Interesse an Strabag-Aktien haben, aber sehr wohl Interesse daran haben, den Schaden zu mindern“.