Bajaj hat Kontrolle über KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen

Zudem wurde beschlossen, den Aufsichtsrat von bisher sechs auf künftig vier Mitglieder zu verkleinern, Pierer-Vertrauensleute scheiden aus, es folgen welche von Bajaj: Neu in das Kontrollgremium wurden Bajaj-Vorstandsmitglied Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser gewählt, beide - bei rund 25,6 Mio. abgegebenen Stimmen - mit ca. 1,37 Mio. Gegenstimmen. Ewald Oberhammer - er war bisher Vorsitzender des Kontrollgremiums - sowie Ernst Chalupsky, Michaela Friepeß und Iris Filzwieser werden ihre Mandate zurücklegen.

Was es für den KTM-Standort in Österreich bedeutet, dass die Inder nun das Ruder übernommen haben, ist offen. Rajiv Bajaj, Chef des Familienkonzerns Bajaj Auto, war bei einem Treffen mit dem oberösterreichischen Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) in Indien um Beruhigung bemüht: „KTM wird immer ein österreichisches Unternehmen bleiben, das führend in Forschung, Design, Entwicklung, Engineering, Racing sowie in der Produktion und dem Vertrieb erstklassiger großer und spezialisierter Motorräder in bevorzugten Märkten sein wird“, er sehe KTM und Bajaj als jeweils eigenständig, zitieren ihn Oberösterreichische Nachrichten und Kronenzeitung in ihren Mittwoch-Ausgaben. Achleitner sieht darin ein „klares Bekenntnis zum Erhalt des KTM-Standorts in Österreich“.