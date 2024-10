Buch-Neuerscheinung: Containerweise Freiheit

Der Titel – eine Anspielung auf die legendäre „Ich habe fertig“- Pressekonferenz von FC-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni 1998 – wird Deutschlehrern kaum gefallen, trifft aber den Nerv der Debatte. Denn der Freihandel ist durch Zölle und Kriege in den vergangenen zehn Jahren mehr in Bedrängnis gekommen als in den Jahrzehnten davor. Die sich abzeichnende geopolitische Blockbildung verschärft die Situation zusätzlich: hier die Staaten des Westens, dort jene des Globalen Südens, organisiert rund um die BRICS-Staaten. Insbesondere für Länder, die sich traditionell auf Handelsüberschüsse stützen wie Deutschland, haben Grund zur Nervosität. Exportorientierte Mittelständler, wie sie für Mitteleuropa typisch sind, sind von einer regelbasierten Ordnung abhängig. An Bedeutung gewinne aber eine machtbasierte Ordnung, schreiben Wifo-Chef Felbermayr, ein Außenhandelsökonom, und sein deutscher Kollege Braml.

Das Autorenduo macht aber auch konkrete Vorschläge, wie man in Zeiten wachsender Spannungen den Wohlstandsmotor Außenwirtschaft am Laufen halten kann, stets nach dem Credo „So viel Freihandel wie möglich“. So fordern sie etwa eine Stärkung der Allianz mit den transatlantischen Partnern. Damit nicht wie zu Zeiten von Donald Trumps erster Präsidentschaft die ständige Androhung, Verhängung und Zurücknahme von Zöllen für massive Verunsicherung unter den Exporteuren sorgt, solle man doch eine Art „Wirtschafts-NATO“ bilden, die einen Deal gegen solche Überraschungen darstellt und ihre gemeinsamen Stärken auch strategisch einsetzt. Drohungen – etwa vom Gegenüber dringend benötigte Waren nicht zu liefern – müssten in der neuen Welt(un)ordnung verstärkt werden, so Felbermayr.