Oberbank-Chef Gasselsberger hört mit Ende 2026 auf

Der Chef der Oberbank, Franz Gasselsberger, nimmt nach 28 Jahren im Vorstand der Bank den Hut. Er habe heute in einem Schreiben an den Aufsichtsrat um eine einvernehmliche Auflösung seines Vertrags gebeten, schreibt die Bank am Montag in einer Aussendung. Gasselsberger war seit 1998 im Vorstand der Bank und seit 2006 Vorstandsvorsitzender bzw. Generaldirektor. Sein Vertrag wäre noch bis Mai 2027 gelaufen, nun hört er bereits mit Ende des Jahres 2026 auf. In einem trend-Interview kritisierte Gasselsberger zuletzt die aktuelle Regierung, die aus seiner Sicht Chancen vertut.

„Nach 45 Jahren Oberbank, davon fast ein Vierteljahrhundert an der Spitze, ist es dann - im Alter von fast 68 Jahren - auch genug“, so Gasselsberger laut Aussendung. Bis Ende des Jahres bleibe er aber „mit großer Freude“ Generaldirektor der Oberbank.