Oberbank mit Top-Ergebnis, Vorstandschef Gasselsberger setzt auf Konjunkturerholung

Unter dem Strich ortet Oberbank-Chef Franz Gasselsberger jedoch auch im privaten Wohnbau Entspannung. "Die Talsohle ist durchschritten", erklärte er, die Nachfrage nach Wohnbaukrediten sei allein im ersten Quartal 2024 um ein Fünftel gestiegen. Im weiteren Jahresverlauf sollte auch das von der Regierung geplante Baupaket weitere Impulse bringen.

"Wir merken, die jungen Erwachsenen haben sich an das höhere Zinsniveau gewöhnt", so Gasselsberger zur Entwicklung der Nachfrage bei Wohnkrediten. Das zudem steigende Lohnniveau nach den hohen KV-Abschlüssen, die rückläufigen Immobilienpreise, die Erwartung sinkender Leitzinsen sowie die Erleichterung der bürokratischen Hürden bei den Ausnahmekontingenten für die Wohnkreditvergabe sollten die Stimmung weiter aufhellen, so der Bankchef.

Auch im von der Regierung kürzlich beschlossenen Baupaket sieht er positive Impulse, insgesamt sollte es helfen, den Wohnbau wieder anzukurbeln. Vor allem das Tempo bei der Umsetzung der angekündigten Maßnahmen sei "überraschend positiv" gewesen. Sorgen, dass die im Baupaket auch vorgesehenen günstigen Länder-Darlehen den Banken Konkurrenz machen könnten, macht Gasselsberger sich nicht.

Insgesamt bewertet er die Arbeit der amtierenden Regierung aber kritischer. "Wir haben nicht viel an Reformen gesehen in den letzten Jahren", so der Bankchef. Von den kommenden Monaten erwartet er nicht mehr viel neues, viel mehr würden die Parteien einen Vorwahlkampf führen, der nahtlos in den Wahlkampf übergehen dürfte.