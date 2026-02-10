Brau Union: Stärkung des Standorts Linz

In den letzten Jahren machte Bier-Marktführer Brau Union in Österreich durch ein Kartellverfahren und Spekulationen über die Zukunft des Standorts Schlagzeilen. Jobs aus der Finanzverwaltung, vor allem Buchhalter, wanderten von Linz ins polnische Krakau.

Vor diesem Hintergrund sorgt ein Bericht der deutschen „Lebensmittelzeitung", wonach die Brau-Union-Mutter Heineken ihr Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich neu aufstellt, für Aufsehen. Demnach werde in den deutschsprachigen Märkten ein „Cluster" gebildet, der eine „Stärkung der Kompetenzen" nach sich ziehe. Für Österreich tritt die Änderung mit 1. Juli in Kraft.

Doch was bedeutet das für Österreich? „Für unsere Brauereien sowie unsere Partnerinnen und Partner in Gastronomie und Lebensmittelhandel ergeben sich keine Veränderungen", beeilt sich ein Brau-Union-Sprecher zu versichern. Relativ gesehen sei die Umgruppierung der Verantwortung sogar eine Stärkung, denn das länderübergreifende Heineken-Management Team wird in Zukunft von Hans Böhm, dem Vorstandsvorsitzenden der Brau Union Österreich, von Linz aus geleitet - die Rolle des Österreich-Chefs behält Böhm.

Somit, so der Sprecher, „erweitert das bisherige Management-Team der Brau Union seine Verantwortung um die Länder Deutschland und Schweiz." Ob damit in Summe das Top-Management für die Region verkleinert wird, wurde nicht beantwortet, Details zu den Organisationsstrukturen des Managementteams werden erst zur Jahresmitte hin kommuniziert. Die drei Ländergesellschaften bleiben jedoch laut Statement „eigenständige, stark marktorientierte Organisationen mit eigener vertrieblicher Verantwortung."

Laut trend-Informationen wird Mitte März die nächste Tagsatzung im durchaus komplexen Kartellverfahren statt finden.