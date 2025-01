Signa: U-Haft über René Benko verhängt

Die Festnahme erfolgte in Innsbruck - nach jüngsten Informationen der APA in Benkos Büroräumlichkeiten und nicht in dessen Villa, wie es zunächst geheißen hatte. Der Signa-Gründer soll „eine Rechnung gefälscht sowie versucht haben, Vermögen zu verheimlichen und dem Zugriff von Behörden, Masseverwaltern und Gläubigern zu entziehen“, wurde danach von der WKStA kommuniziert. Sie ermittelt gemeinsam mit deutschen Behörden unter anderem wegen Untreue und betrügerischer Krida gegen Benko, nachdem Benkos einstiges Firmenimperium 2023 zusammengebrochen war.

Benko war nach seiner polizeilichen Befragung in Innsbruck am Donnerstagnachmittag von der Justizwache nach Wien überstellt worden. Er wurde um 17.10 Uhr in die Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Nacht auf Freitag verbrachte er in einer Zelle der größten JA des Landes.