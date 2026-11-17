Das österreichische Nachhilfeunternehmen Gostudent kommt nicht aus den roten Zahlen: Das Start-up schrieb im Vorjahr unter dem Strich einen Verlust von 33 Mio. Euro, der Umsatz fiel um 16,6 Prozent auf rund 140 Mio. Euro, geht aus dem Konzernabschluss des Unternehmens hervor. Darüber berichteten zuerst „Trending Topics“ und „Der Standard“. Seit der Unternehmensgründung hat sich über die Jahre ein Konzernbilanzverlust von rund 544 Mio. Euro summiert.

Gostudent startete im Jahr 2016 mit der Idee, Online-Nachhilfelehrerinnen und -Lehrer zu vermitteln - und sammelte über die Jahre bei Investoren mehrere hundert Millionen Euro ein. Später wurde das Geschäft mit Präsenz-Nachhilfe ausgebaut. Es handelte sich bei Gostudent um eines der ersten österreichischen Start-ups mit einer Milliardenbewertung. Gostudent vermittelt freiberufliche Online-Nachhilfelehrer über seine Plattform und Vor-Ort-Nachhilfekräfte über die Töchter Studienkreis und Lernquadrat.

Im Konzernabschluss für das Vorjahr zeigt sich jedoch, dass das digitale Kerngeschäft mit Nachhilfe per Video schwächelt, während die klassische Schülernachhilfe an Bedeutung gewinnt. Mit Online-Nachhilfe setzte das Unternehmen im Vorjahr in über 20 Ländern rund 53 Mio. Euro um, rund ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Die klassische Nachhilfe vor allem in Deutschland und Österreich brachte hingegen knapp 75 Mio. Euro Umsatz, ein Plus von 7,5 Prozent.