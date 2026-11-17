GoStudent Gründer Gregor Müller (l.) und Felix Ohswald (r.)©APA, GOSTUDENT, FELIX HOHAGEN
Das Wiener Nachhilfe-Start-up schreibt weiterhin rote Zahlen. Während das Online-Geschäft schwächelt, setzt Gostudent verstärkt auf klassische Nachhilfe.
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Das österreichische Nachhilfeunternehmen Gostudent kommt nicht aus den roten Zahlen: Das Start-up schrieb im Vorjahr unter dem Strich einen Verlust von 33 Mio. Euro, der Umsatz fiel um 16,6 Prozent auf rund 140 Mio. Euro, geht aus dem Konzernabschluss des Unternehmens hervor. Darüber berichteten zuerst „Trending Topics“ und „Der Standard“. Seit der Unternehmensgründung hat sich über die Jahre ein Konzernbilanzverlust von rund 544 Mio. Euro summiert.
Gostudent startete im Jahr 2016 mit der Idee, Online-Nachhilfelehrerinnen und -Lehrer zu vermitteln - und sammelte über die Jahre bei Investoren mehrere hundert Millionen Euro ein. Später wurde das Geschäft mit Präsenz-Nachhilfe ausgebaut. Es handelte sich bei Gostudent um eines der ersten österreichischen Start-ups mit einer Milliardenbewertung. Gostudent vermittelt freiberufliche Online-Nachhilfelehrer über seine Plattform und Vor-Ort-Nachhilfekräfte über die Töchter Studienkreis und Lernquadrat.
Im Konzernabschluss für das Vorjahr zeigt sich jedoch, dass das digitale Kerngeschäft mit Nachhilfe per Video schwächelt, während die klassische Schülernachhilfe an Bedeutung gewinnt. Mit Online-Nachhilfe setzte das Unternehmen im Vorjahr in über 20 Ländern rund 53 Mio. Euro um, rund ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Die klassische Nachhilfe vor allem in Deutschland und Österreich brachte hingegen knapp 75 Mio. Euro Umsatz, ein Plus von 7,5 Prozent.
Hohe Verlustvorträge
Das Unternehmen hatte früher hohe Verlustvorträge angesetzt, in der Hoffnung, künftige Gewinne mit früheren Verlusten gegenrechnen zu können. Allerdings habe man Verlustvorträge in Höhe von 12 Mio. Euro aus der Bilanz genommen. „Dabei ist kein Geld abgeflossen, und die Steuervorteile bleiben uns erhalten“, wird Mitgründer und Geschäftsführer Felix Ohswald zitiert. „Dieselbe Buchung hat das Eigenkapital ins Minus gedrückt.“ Wies Gostudent im Jahr 2024 noch ein Eigenkapital von 31,8 Mio. Euro auf, waren es im Vorjahr minus 1,5 Mio. Euro. Kredite und Verpflichtungen sind zudem höher als die Vermögenswerte. Doch: „Für das laufende Jahr erwarten wir erstmals einen Gewinn unter dem Strich“, kündigte Ohswald an.
Für Geschäftsführer weist Gostudent Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro zu einem Zinssatz von nur 2 Prozent aus, während der Konzern „selbst deutlich teureres Fremdkapital aufnimmt und negatives Eigenkapital ausweist“, schreibt „Trending Topics“. Das Start-up mit Sitz in Wien hat bisher in mehreren Finanzierungsrunden rund 600 Mio. Euro bei Investoren eingeworben, unter anderem von SoftBank, Tencent, Left Lane Capital, Coatue und Prosus sowie dem Telekom Innovation Pool (Deutsche Telekom).
Klassische Nachhilfe ausgebaut
Gostudent hat im Jahr 2022 mit Studienkreis einen der führenden privaten Nachhilfeanbieter in Deutschland mit aktuell mehr als 900 Lernzentren übernommen. Zu Studienkreis gehört in Österreich das Nachhilfe-Institut Lernquadrat mit rund 80 Standorten.
Das Online-Geschäft sei eine tragfähige Säule des Geschäfts, sagte Ohswald dem „Standard“. Der Umsatzrückgang komme von Märkten, die man geschlossen habe, sowie von Kundenjahrgängen bis zum Jahr 2023. „Heute haben wir 84 Prozent unserer Online-Kunden seit 2024 gewonnen, und der Umsatz mit ihnen ist 2026 bisher um 18 Prozent gestiegen“, wird Ohswald zitiert. Bei Studienkreis sei heuer von Jänner bis Oktober das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 30 Prozent gesteigert worden. Zudem habe man mit Berlitz Deutschland rund 50 weitere Sprachzentren gekauft.
Im September 2027 plant Gostudent sein Angebot zu erweitern und eine eigene Privatschule am Firmensitz im Wiener Nordbahnviertel zu eröffnen.