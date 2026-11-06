Gostudent eröffnet 2027 erste Privatschule in Wien

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Felix Ohswald auf Linkedin etwas postet. Mitte Oktober lädt er ein Bild hoch, das seine Vision beschreibt. Der Tenor: Es lebe „PhysEd“, also das Bildungsangebot vor Ort. Der Post wäre nicht weiter erstaunlich, würde er nicht vom Gründer von Gostudent stammen, der vor zehn Jahren angetreten war, das größte Bildungsunternehmen der Welt zu schaffen – und zwar mit Onlinenachhilfe.

Mittlerweile sieht Ohswald die Sache differenzierter. „Die wahre Magie liegt in der Kombination von Online- und Offline-Bildungsangeboten“, sagt er. Onlinenachhilfe sei das Handwerk, das das Unternehmen beherrsche. Aber es brauche auch lokale Standorte – als Vertrauensanker für Schüler:innen und Eltern und für eine kosteneffiziente Akquise.

Tatsächlich ist Gostudent im analogen Nachhilfebereich bereits ein relevanter Anbieter. Dass fällt nur am Markt noch kaum auf, da die im Zuge einer Übernahme vor vier Jahren erworbenen Standorte unter den alten Marken fortgeführt werden: In Österreich gibt es 80 Lernquadrat-Standorte, in Deutschland 900 Studienkreis-Standorte. Vor wenigen Wochen schlug das Unternehmen dann erneut zu und kaufte in Deutschland 50 Berlitz-Sprachschulstandorte.

Doch die Pläne von Ohswald reichen weit darüber hinaus. Der 31-jährige CEO will Gostudent zu einem hybriden Bildungsriesen mit einem dichten Nachhilfenetz ausbauen.

Dafür investiert Gostudent jetzt auch erstmals kräftig in die Expansion unter eigenem Namen: „Aktuell eröffnen wir vier Standorte pro Monat“, sagt Ohswald. Ende Oktober war man bei 30 Gostudent-Centern. Der Schwerpunkt liegt auf Italien, Spanien und der Türkei. Bei weiter entfernten Ländern setzt man auf lokale Joint-Venture-Partner. In Abu Dhabi ist die Eröffnung eines ersten Nachhilfestandorts Anfang 2027 geplant.