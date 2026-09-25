Finanzdirektorin Eva Schindlauer verlässt den ORF

Beim Österreichischen Verkehrsbüro steigt Schindlauer nun in einen Tourismuskonzern ein, der nach einem Minus in Höhe von rund fünf Mio. Euro im Jahr 2024 im Vorjahr wieder einen Gewinn in Höhe von knapp über einer Mio. Euro verbuchen konnte - bei einem Umsatz von ca. 14,5 Mio. Euro. Zum Verkehrsbüro gehören unter anderem die Ruefa-Reisebüros und die Kongress- und Event-Organisation Austropa. Weiters zählt Eurotours als Reiseveranstalter - unter anderem für Hofer-Reisen - zu dem Tourismuskonzern. Das Unternehmen hält auch 67 Prozent an Intertravel, einem Reisebüro und Reiseveranstalter, und eine Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an der DDSG Blue Danube Schifffahrt.

„Mit Eva Schindlauer gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die fundierte Finanzexpertise mit langjähriger Erfahrung in der Gestaltung von Transformationsprozessen verbindet“, freute sich Alexander Wolfgring, Aufsichtsratsvorsitzender der Österreichischen Verkehrsbüro AG, in einer Aussendung. Gemeinsam mit Vorstandsvorsitzendem Martin Winkler und Vorständin Birgit Wallner werde sie die Weiterentwicklung des Tourismusunternehmens gestalten. „Mit einem Finanzressort im Vorstand geben wir dem datenbasierten Performance Management noch mehr Gewicht und schaffen zusätzlich Kapazitäten für die Umsetzung unserer strategischen Vorhaben“, wurde Winkler zitiert.