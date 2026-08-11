Verzögerungen, höhere Kosten: DB modelt Sanierungsplan um

Nach Verzögerungen und höheren Kosten will die Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, den auf rund zehn Jahre angelegten Sanierungsplan für Dutzende Bahnstrecken ummodeln. Anzahl und Umfang der sogenannten Generalsanierungen sollen überprüft und neu priorisiert werden. Was das für die Dauer einzelner Baustellen und den gesamten Zeitplan der Sanierungen bedeutet, blieb vorerst offen.

Künftig soll jede sanierte Strecke nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise wieder in Betrieb genommen werden. Besonders bei der sensiblen Leit- und Sicherungstechnik sollen Tests, Abnahmen und Inbetriebnahme realistischer geplant und schrittweise vorbereitet werden.

Das dürfte die Einschränkungen für Fahrgäste auf einzelnen Strecken verlängern. Dafür sollen die Korridore dann zuverlässiger funktionieren. Dieses Versprechen galt zwar auch schon vorher. Zuletzt konnte die Bahn es aber nicht immer einhalten.

Zunächst verzögerte sich die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Hamburg-Berlin um mehrere Wochen. Nun stehen dort für die vollständige Inbetriebnahme der Leit- und Sicherungstechnik weitere Nachtarbeiten an, während derer wieder Sperrungen geplant sind.

Mit den Generalsanierungen sollen bis 2036 mehr als 40 hochbelastete Bahnstrecken umfassend saniert und modernisiert werden. Dafür werden die Abschnitte in der Regel für ein halbes Jahr vollständig gesperrt. Im Gegenzug sollen auf den Strecken dann für mindestens fünf Jahre keine Bauarbeiten mehr nötig sein. Sollten doch Nacharbeiten notwendig werden, will die Bahn das in Zukunft klarer und transparenter kommunizieren.

Das Konzept der Generalsanierungen wird seit jeher kritisiert. Neben Fahrgastrechtevertretern kam Kritik vor allem von den Wettbewerbern im Güterverkehr, für die die Sperrungen oft lange Umwege bedeuten. Immer wieder wirken sich die Sanierungsmaßnahmen auch immens negativ auf den internationalen Verkehr aus. So ist etwa Österreichs Bahnverkehr zuletzt - und auch in den kommenden Jahren - immer wieder davon betroffen.