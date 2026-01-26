Im Laufe der Jahre hat die Bawag-Gruppe 14 Übernahmen gestemmt. Ein Schwerpunkt liegt auf Deutschland.©Bawag
Die Bawag-Gruppe will in Deutschland weiter wachsen. In Hamburg soll ein zentrales Kompetenzzentrum für Kreditkarten entstehen.
Mit Sat Shah, dem stellvertretenden CEO der Bawag Group, äußert sich nun erstmals ein Spitzenmanager der früheren Gewerkschaftsbank zu den Plänen in Deutschland. „Wir mögen den deutschen Markt – er ist solide. Selbst wenn es eine konjunkturelle Schwäche gibt, bleibt der Konsumentenmarkt stark“, sagt Shah im Gespräch mit dem deutschen Branchendienst „Finanzbusiness“. Die letzte große Akquisition im Nachbarland erfolgte 2025 mit dem Erwerb des dortigen Privatkundengeschäfts der britischen Großbank Barclays. „Mit der Akquisition bringen wir Produkte und Know-how ins Haus, die wir bisher nicht hatten“, führt Shah weiter aus. Der Schwerpunkt der Barclays-Einheit liegt im Onlinebanking, bei Ratenkrediten und bei Kreditkarten.
Am ehemaligen Barclays-Standort in Hamburg soll laut Shah ein zentrales Kompetenzzentrum für Kreditkarten entstehen. Dieses soll die Aktivitäten der gesamten Bawag-Gruppe in diesem Bereich verantworten. „Unser Ziel ist, das Geschäft in Deutschland weiter auszubauen und dieses Know-how auch in andere Kernmärkte zu übertragen“, sagt Shah im Interview mit der Finanzplattform, die zur dänischen Watch Media gehört.
Online-Brokerage in Deutschland
In Deutschland erfolgt zunächst ein Rebranding. Von Februar an tritt Barclays unter der in Österreich eingeführten Marke Easybank auf. Ziel ist, das am Heimmarkt etablierte Modell der Direktbank auf Deutschland zu übertragen. Aktuell werden alle Systeme der neuen Tochter auf die Infrastruktur der Bawag-Gruppe migriert. Nach Abschluss der Prozesse soll die bisherige Barclays-App unter Easybank mit erweiterten Funktionen neu aufgesetzt werden. Spätestens 2027 will die Bawag das Produktangebot in Deutschland ausweiten. Geplant ist etwa der Einstieg ins Online-Brokerage.
Der Schwerpunkt der 2006 in Schieflage geratenen und verkauften Bawag liegt auf Privatkunden und dem Mittelstand. Im Laufe der Jahre wurden 14 Übernahmen getätigt, darunter mehrere Banken in Deutschland und in den Niederlanden die Online-Bank Knab im Jahr 2024.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 16. Jänner 2025 erschienen.