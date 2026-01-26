Mit Sat Shah, dem stellvertretenden CEO der Bawag Group, äußert sich nun erstmals ein Spitzenmanager der früheren Gewerkschaftsbank zu den Plänen in Deutschland. „Wir mögen den deutschen Markt – er ist solide. Selbst wenn es eine konjunkturelle Schwäche gibt, bleibt der Konsumentenmarkt stark“, sagt Shah im Gespräch mit dem deutschen Branchendienst „Finanzbusiness“. Die letzte große Akquisition im Nachbarland erfolgte 2025 mit dem Erwerb des dortigen Privatkundengeschäfts der britischen Großbank Barclays. „Mit der Akquisition bringen wir Produkte und Know-how ins Haus, die wir bisher nicht hatten“, führt Shah weiter aus. Der Schwerpunkt der Barclays-Einheit liegt im Onlinebanking, bei Ratenkrediten und bei Kreditkarten.

Am ehemaligen Barclays-Standort in Hamburg soll laut Shah ein zentrales Kompetenzzentrum für Kreditkarten entstehen. Dieses soll die Aktivitäten der gesamten Bawag-Gruppe in diesem Bereich verantworten. „Unser Ziel ist, das Geschäft in Deutschland weiter auszubauen und dieses Know-how auch in andere Kernmärkte zu übertragen“, sagt Shah im Interview mit der Finanzplattform, die zur dänischen Watch Media gehört.