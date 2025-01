Commerzialbank: Anklage gegen Ex-Mitarbeiter der Nationalbank

Im Verfahrenskomplex Commerzialbank wird unterdessen weiter wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, Untreue, Betrügerischer Krida, Bilanzfälschung, Geldwäsche sowie wegen diverser Korruptionsvorwürfe ermittelt. Derzeit geht die WKStA von einem Schaden in Höhe von zumindest 600 Mio. Euro aus.

Ein erster größerer Prozess in einem Teilaspekt der Causa gegen die frühere Bankvorständin Franziska Klikovits und drei Unternehmer startet am kommenden Dienstag am Landesgericht Eisenstadt. Das Verfahren gegen Pucher wurde formal ausgeschieden, weil dieser laut Gutachten nicht verhandlungsfähig ist.