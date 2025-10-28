Amazon streicht 14.000 Stellen in der Verwaltung.©APA/ROLAND SCHLAGER
Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht 14.000 Jobs in der Verwaltung. Als Gründe gelten Automatisierung und der zunehmende Einsatz von KI.
Der US-amerikansiche Konzern streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung am Dienstag mit Änderungen in der Organisation. Zuvor berichteten das "Wall Street Journal" und Presseagenturen unter Berufung auf informierte Personen, dass von dem Abbau sogar bis zu 30.000 Stellen betroffen sein könnten.
Amazon verwies in der Mitteilung darauf, dass gleichzeitig neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen geschaffen würden. Die meisten betroffenen Beschäftigen sollen zudem 90 Tage Zeit bekommen, sich im Unternehmen nach anderen Positionen umzusehen.
Umbau wegen KI
Amazon warf selbst die Frage auf, warum man zu Kürzungen greife, während die Geschäfte gut liefen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Welt sich rasch verändere, hieß es als Antwort. Der Konzern verwies auf die aktuellen Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, die schnellere Innovationen erlaubten. Deshalb müsse man sich als Unternehmen möglichst schlank aufstellen.
Schon seit Monaten wird darüber diskutiert, ob KI-Software wie ChatGPT oder Claude von dem von Amazon unterstützten Entwickler Anthropic viele Bürojobs überflüssig machen könnte. Denn die Programme können nach Darstellung der Entwicklerfirmen zum Teil im Alleingang Wissensaufgaben erledigen und Verwaltungsprozesse automatisieren.
Die Nachricht über den geplanten Stellenabbau hat bereits Auswirkungen auf den Aktienmarkt gezeigt, wobei die Amazon-Aktie im Handelsverlauf um bis zu 1,5 Prozent zulegte. Analysten und Investoren beobachten die Entwicklungen genau, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen des Unternehmens.