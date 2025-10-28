Amazon streicht 14.000 Jobs in der Verwaltung

Amazon warf selbst die Frage auf, warum man zu Kürzungen greife, während die Geschäfte gut liefen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Welt sich rasch verändere, hieß es als Antwort. Der Konzern verwies auf die aktuellen Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, die schnellere Innovationen erlaubten. Deshalb müsse man sich als Unternehmen möglichst schlank aufstellen.

Schon seit Monaten wird darüber diskutiert, ob KI-Software wie ChatGPT oder Claude von dem von Amazon unterstützten Entwickler Anthropic viele Bürojobs überflüssig machen könnte. Denn die Programme können nach Darstellung der Entwicklerfirmen zum Teil im Alleingang Wissensaufgaben erledigen und Verwaltungsprozesse automatisieren.

Die Nachricht über den geplanten Stellenabbau hat bereits Auswirkungen auf den Aktienmarkt gezeigt, wobei die Amazon-Aktie im Handelsverlauf um bis zu 1,5 Prozent zulegte. Analysten und Investoren beobachten die Entwicklungen genau, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen des Unternehmens.