Wie österreichische Unternehmen von Amazon profitieren

Wie fast zwei Drittel der KMU, die über Amazon ihre Produkte verkaufen, nutzt Moll die Versand-Dienstleistung von Amazon. Seine Produktionsstätte in Taiwan schickt die Kinderbrillen direkt an unterschiedliche Verteilzentren in der ganzen Welt, und Amazon übernimmt zur Gänze den Versand. „Der Nachteil am Standort Österreich ist, dass der Versand im Vergleich zu Deutschland sehr teuer ist. Ohne Amazon würde sich das kaum auszahlen“, meint Moll, der aktuell mit seinen Sonnenbrillen vor allem am US-amerikanischen Markt punkten kann. Bei Amazon in Europa ist Mausito mittlerweile Marktführer.

Trotz des Amazons-Erfolges setzt Moll mit Mausito in der Zukunft stärker auf den eigenen Webshop und den Einzelhandel. Denn immer mehr Kund:innen wollen das Produkt bewusst nicht bei Amazon einkaufen, sondern den heimischen Einzelhandel unterstützen.

Eine stärkere Präsenz im Einzelhandel will auch Luger mit seiner Merino-Sportunterwäsche erreichen. Der Unternehmer findet seine Ware im stationären Sportfachhandel am besten aufgehoben und will – auch aufgrund rückläufiger Amazon-Verkaufszahlen – unabhängiger vom Onlineriesen werden. „Das ist zwar das Bohren dicker Bretter, weil viele Fachgeschäfte einem nicht mal zehn Minuten geben, um das Produkt vorzustellen. Aber da will ich hin“, zeigt sich der 71-Jährige fest entschlossen.