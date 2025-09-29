Schatzsuche in Fernost

Die sogenannten „Extrameilen“, die Felix Köck und seine Frau Nattaya gehen, um ihrem Kundenkreis persönlich ausgewählte Edelsteine erlesenster Qualität anbieten zu können, sind alles andere als branchenüblich. Nur wenige Juweliere und Goldschmiede reisen tatsächlich in die Herkunftsländer der von ihnen verarbeiteten Juwelen. Und weil diese Art der persönlichen Verbindung zu familiengeführten Betrieben am anderen Ende der Welt so außergewöhnlich ist, entschlossen sich die beiden, auf einer ihrer Thailand-Reisen ein Kamerateam mitzunehmen, um den „Lifecycle of a Gem“ zu dokumentieren. „Betrachtet man ein Schmuckstück in der Auslage, ist einem nicht bewusst, welcher Aufwand und welche Prozesse hinter diesem Endprodukt stecken“, erklärt Felix Köck: „Wir möchten mit unserer Kurzfilm-Serie, die gerade aus der Fülle der aufgenommenen Impressionen entsteht, den Blick hinter die Kulissen möglich machen und die Selektion und den Erwerb unserer Edelsteine für unsere Kunden nachvollziehbar machen.“

Das Szenario ist überraschend bodenständig, familiär und persönlich. Seit fünfzehn Jahren reisen die Köcks bereits mehrmals pro Jahr in die thailändische Region Chantaburi. Das über diesen Zeitraum aufgebaute Vertrauen kommt ihnen heute auf allen Ebenen zugute. Konkrete Wünsche dürfen mittlerweile schon vorab per WhatsApp bekanntgegeben werden, und die Lieferanten wissen genau, dass sie es hier mit sehr anspruchsvollen, aber zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partnern zu tun haben. Felix Köck nimmt als GIA-graduierter Gemmologe jeden Stein genauestens unter die Lupe, während Nattaya Köck mit viel Fantasie und gutem Vorstellungsvermögen die Eignung für ihre Schmuckdesigns im Auge behält.