Aus der Zeit gefallen … so ungefähr fühlt es sich an, wenn man die älteste und gleichzeitig letzte Silbermanufaktur Wiens betritt. Der in sechster Generation von Jean-Paul Vaugoin geführte Betrieb im siebenten Bezirk ist ein Geheimtipp für Menschen, die gerne Produkte „für die Ewigkeit“ erwerben, um sich täglich an ihnen zu erfreuen und sie eines Tages der nächsten Generation zu vererben. Neben großen dekorativen Schalen, Spiegeln und Champagnerkühlern finden sich Kleinigkeiten wie Pillendöschen, Schlüsselanhänger und Nippes aller Art von der einfachen Vase bis zum krebsförmigen Salzspender. Man könnte viele Stunden verweilen und hätte noch lange nicht alles gesehen.

Besonders stolz ist man bei Jarosinski & Vaugoin auf die rund 200 verschiedenen Besteck-Dekors, von denen ein Großteil in maßgeschneiderten Schubladen bewundert werden kann. Königshäuser und Dynastien in aller Welt zählen zur Klientel des Hauses. Die Details hütet Jean-Pauls Vaugoin, seines Zeichens Repräsentant der sechsten Generation – das Unternehmen besteht seit 1847.

Ein Standard-Besteckset besteht hierzulande aus sieben verschiedenen Teilen: Messer, Gabel und Löffel für Vor- und Hauptspeise plus Dessertbesteck. Warum hierzulande? In der Tat gibt es regionalkulturelle Unterschiede. In angelsächsischen Ländern ist das Standardset fünfteilig (ohne Kuchengabel und Kaffeelöffel), die Amerikaner wiederum benötigen unbedingt ausgewiesene Salatgabeln im Sortiment, anderen ist die Unterscheidung von zweierlei Suppenlöffeln wichtig – es gibt nämlich Löffel für Suppenschalen und solche für Suppenteller. „Ist die Basis-Ausstattung einmal definiert“, erklärt Jean-Paul Vaugoin, „gibt es noch ein umfangreiches Portfolio an Extras wie Vorlegebesteck, Eislöffel, Fischbesteck, Hummerpicker, Hummerzangen“ – und Teile, von denen der Durchschnittsbestecknutzer noch nie gehört hat, wie Sandwichgabel, Spargelvorleger, Grapefruitlöffel oder Schneckengabel, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Der wahre Schatz hinter den Kulissen sind die Stahlstanzen, in denen das Silber geschmiedet wird. Diese müssen für jedes Besteckteil extra aus gehärtetem Werkzeugstahl angefertigt werden. Kostenpunkt: durchschnittlich 3.000 Euro pro Stanze. Das Lager umfasst über 5.000 Stanzen, von denen der Großteil in einem umfangreichen Buch von antiquarischem Wert erfasst ist. Eine kurze Epoche lang gab es Karteikarten, seit 20 Jahren ist alles digitalisiert. Das zählt zu den wenigen Veränderungen der letzten Jahrzehnte wie auch die Tatsache, dass es keine Werkzeugmacher mehr im Hause gibt: Neu benötigte Stanzen werden mittlerweile von Spezialunternehmen zugeliefert.