Hyperloop made in Europe: Gabriele Seminos Plan für die neue Mobilität

Gabriele Semino ist Teil der BOLD Community - eine Innovationsinitiative der Wirtschaftskammer Österreich. Als Teil der Innovationsstrategie ist die BOLD Community ein Leuchtturmprojekt zur Förderung von internationaler Kollaboration und länderübergreifender Innovation.

Sie vernetzt Pionier:innen aus aller Welt mit innovativen österreichischen Unternehmen und positioniert dabei Österreich als globales Zentrum für Innovation.

Mehr Informationen auf: boldcommunity.org