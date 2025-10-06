Virtuelle Realität, echter Nutzen: RealiTree zeigt, wie Zukunft gestaltet wird

Immersive Technologien wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) revolutionieren Ausbildung, Vertrieb und Produktion. Sie ermöglichen es Menschen, digitale Erlebniswelten zu betreten und Inhalte interaktiv zu erfahren. Bei VR tauchen Nutzer:innen mithilfe einer VR-Brille vollständig in eine virtuelle Umgebung ein, während AR digitale Informationen oder Objekte in die reale Welt einblendet, etwa für interaktive Produktpräsentationen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das Wiener Projekt RealiTree zeigt, wie Unternehmen diese digitalen Erlebniswelten aktiv gestalten können – für echten Mehrwert, neue Standards und ein starkes Innovationssignal aus Österreich.

Digitale Technologien versprechen neue Formen der Interaktion. Doch oft bremsen fehlende Empathie, Datenschutzbedenken und gesellschaftliche Skepsis den unternehmerischen Nutzen. Das Wiener Studio vrisch zeigt mit seinem Projekt RealiTree, wie immersive Technologien, also in virtuellen Umgebungen, diese Hürden überwinden: Die Anwendung setzt auf Personalisierung ohne Profiling, transparente Datenflüsse und geprüfte Quellen. Gleichzeitig fördert RealiTree ethische Standards und stärkt Österreichs Position als Innovationsstandort. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation für Unternehmen, Gesellschaft und technologische Fortentwicklung.