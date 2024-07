Neues KI-Übersetzungsmodell für Unternehmen von DeepL

Das Unternehmen DeepL mit Sitz in Köln wurde im Jahr 2017 gegründet. Zum Kundenkreis gehören mittlerweile mehr als 100.000 Unternehmen, Behörden und andere Organisationen weltweit, darunter 50 Prozent der Fortune 500.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen die leistungsfähigste Technologie für effiziente und präziseste Übersetzungen anzubieten. In Blindtests konnte das neue DeepL Pro die Lösungen von GPT-4, Google und Microsoft schlagen.

Das Jahr 2024 entwickelt sich zu einem bedeutendsten in der noch jungen Unternehmensgeschichte. Im Mai erhielt DeepL ein 300 Millionen-Dollar-Investment. Das Start-up wird mittlerweile mit über 2 Mrd. US-Dollar bewertet. Mit Ende Juni wurde die Sprach-KI-Lösung DeepL Pro für Unternehmen in 165 neuen Märkten verfügbar, DeepL Pro ist nun in der gesamten APAC-Region (Afrika, Europa, Nord- und Südamerika und Antarktis) verfüg- und buchbar.

