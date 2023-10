Brüssel/Straßburg. Die Europäische Kommission will Risikobewertungen in vier kritischen Technologiebereichen durchführen. Fortgeschrittene Halbleiter, künstliche Intelligenz, Quanten- sowie Biotechnologien sollen bis Ende diesen Jahres gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten bewertet werden. Die am Dienstag von der Kommission angenommene Empfehlung enthält Leitlinien zur kollektiven Risikobewertung. Ziel ist die Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit Europas.

"Wir müssen unsere kritischen Technologien kontinuierlich überwachen, unser Risiko abschätzen und - wenn nötig - Maßnahmen ergreifen, um unsere strategischen Interessen und unsere Sicherheit zu wahren. Europa passt sich den neuen geopolitischen Gegebenheiten an, um als echte geopolitische Macht aufzutreten", betonte Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton am Dienstag in Straßburg.