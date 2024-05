Small Language Model (SLM): KI für die Hosentasche

Die Vorteile von Small Language Models (SLMs) liegen in der Effizienz, den Kosten und der Zugänglichkeit, während Large Language Models (LLMs) durch ihre Größe und Komplexität eine breitere Anwendungsvielfalt und tiefere Analysefähigkeiten ermöglichen.

Größe und Rechenleistung: LLMs verarbeiten hunderte Milliarden Parameter und benötigen dementsprechend eine erhebliche Menge an Rechenleistung. SLMs hingegen arbeiten mit nur ein paar Milliarden Parametern. Damit sind sie eher geeignet für weniger leistungsfähige Geräten, wie Smartphones.

Zugänglichkeit und Kosten: Aufgrund ihrer Größe und des geringeren Rechenleistungsbedarfs machen SLMs KI-Technologien für ein breiteres Publikum zugänglich und erschwinglich

Leistungsfähigkeit in spezifischen Bereichen: Trotz ihrer kleineren Größe können SLMs in bestimmten Bereichen genauso gut oder sogar besser abschneiden als LLMs. Microsoft-Forscher:innen haben beispielsweise zwei SLMs entwickelt, Phi(-2)und Orca, die in bestimmten Anwendungsfällen mit LLMs konkurrieren können.

Anwendungsbereiche: Während LLMs aufgrund ihrer Größe und Komplexität für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind, werden SLMs oft für spezifischere Aufgaben eingesetzt.