OpenAI veröffentlicht Video-Tool "Sora"

In einem Interview mit dem Wall Street Journal teilte Mira Murati, Chief Technology Officer von OpenAI, mit, dass Sora "dieses Jahr" und möglicherweise "in ein paar Monaten" allgemein verfügbar sein wird. Dies ist eine aufregende Entwicklung für alle, die an der Schnittstelle von Kreativität und Technologie arbeiten, da sie die Möglichkeit bietet, mit der KI neue Formen visueller Inhalte zu erstellen.