Künstliche Intelligenz wird 95% der Marketingaufgaben übernehmen

In seinem neuesten Buch „Our AI Journey“, das er gemeinsam mit Adam Brotman und Andy Sack verfasst hat, gibt Sam Altman tiefe Einblicke in die Zukunft der künstlichen Intelligenz im Marketing. Altman prophezeit, dass künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) – eine Form der KI, die in der Lage ist, eigenständig wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen – bereits in etwa fünf Jahren Wirklichkeit werden könnte. Diese Technologie wird nicht nur einfache Aufgaben übernehmen, sondern auch komplexe kreative Prozesse wie die Gestaltung von Werbekampagnen und das Management von Kundenbeziehungen revolutionieren. Für österreichische Unternehmen könnte dies einerseits enorme Kosteneinsparungen bedeuten, andererseits aber auch die Notwendigkeit, sich an eine rapide verändernde Arbeitswelt anzupassen.