"KI: Eine Technologie nicht nur für weiße Männer in Turnschuhen"

Ich bin Lisa, jung, weiblich, seit Jahren in der IT-Branche tätig und somit eine kleine Besonderheit. Als Co-Gründerin eines Deep Tech Startups und selbstständige Beraterin werde ich oft als Speakerin eingeladen – doch habe ich leider oft das Gefühl, dass dies weniger wegen meiner jahrelangen Kompetenz in dem Bereich ist, sondern vielmehr meines Alters und Geschlechts geschuldet ist.

Zeit, meine Sicht auf solche IT-Events zu schildern und zu erläutern, wie der KI-Hype diese Dinge ändern könnte:

Künstliche Intelligenz ist zurzeit DAS Thema auf allen IT-Events. Schillernde Vorträge begeistern das Publikum – tobender Applaus von Männern in Anzügen für Männer in Turnschuhen. Doch in Kaffeepausen wird klar: Viele wissen nicht, was sie mit KI anfangen sollen. Spannend? Ja! Aber umsetzen? Keine Ahnung. Also warten sie ab und schauen, wie sich das Ganze entwickelt.

Die spürbare Aufbruchstimmung und Begeisterung für glänzende Beispiele werden von Überforderung überschattet. Grundlagen fehlen oft, und in Unternehmen sind Datenmanagement, Speicherung und Qualitätskontrolle noch ungelöste Probleme. Die Realität ist weniger glänzend als die Vorträge on Stage suggerieren.