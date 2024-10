Horx: „Im jetzigen Stadium ist die KI ein Parasit"

Matthias Horx :

Die Ängste bewegen sich ja entlang des klassischen Unterdrückungsnarrativs, das es seit Büchern wie „Brave New World“ oder George Orwells „1984“ gibt: Maschinen, die uns unterdrücken und schließlich -umbringen, der Terminator und Matrix lassen grüßen. Die wirkliche Gefahr liegt aber ganz woanders: dass die künstliche Intelligenz alle Texte, Bilder, Kommunikationen und schließlich Gedanken in einen süßen Brei verwandelt wie im Grimm’schen Märchen. Und dann erinnert sich keiner mehr an das Passwort, um den Spuk abzustellen. Dass alles unfassbar banal wird, alle Texte gleich klingen, alle Filmserien ähnlich, alle Bücher gleich geschrieben sind. Es -entsteht eine riesige Schwemme von schlechter Qualität, und die Wahrheit verschwindet hinter einem Vorhang von unendlich reproduzierten Banalitäten. Generative KI ist -eigentlich nur ein stochastischer Papagei, der immer nur nachplappert oder nachbildet, was schon geredet, gemalt oder geschrieben wurde, also bereits existiert.