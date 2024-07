Generative KI: Ein Milliardenpotenzial für Österreichs Wirtschaft

Laut Martin H. Thelle von Implement Consulting Group hat Österreich in Bereichen wie Ausbildung, Forschung und Entwicklung noch Aufholbedarf. Er empfiehlt eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen EU-Ländern und die Fokussierung auf europäische Initiativen zur Förderung von Forschung und Entwicklung, Regulierung und digitaler Infrastruktur.

"Ich appelliere an uns alle, diese Möglichkeiten zum digitalen Upskilling gerade im Bereich KI wahrzunehmen, sowie an alle Unternehmer:innen, sich rasch mit dieser Technologie auseinanderzusetzen - sie ist ein Paradigmenwechsel", so Maimuna Mosser, Country Director von Google Austria.