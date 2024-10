Interview: „Müssen Gesundheit neu denken“

Harald Mahrer :

Führt man sich vor Augen, was alles möglich ist, hätte Österreich als Life-Science-, Medizin- und Gesundheitsstandort supertolle Voraussetzungen. Wir haben fast 25.000 Forscher an über 50 Forschungseinrichtungen. Würden wir den Datenschatz heben, ergäben sich zum einen viele Marktchancen für neue Lösungen. Wir könnten zum anderen durch bessere Prävention, personalisierte Behandlungen usw. das Land auch fitter machen – was angesichts einer alternden Bevölkerung nötig sein wird. Wir müssten nur, wie es andere Länder schon getan haben, den Nutzen für jeden Einzelnen angstfrei kommunizieren. Und zwar alle gemeinsam: Gesundheitsministerium, Sozialversicherungen, Landeskrankenanstalten, Ärztekammer, Sozialpartner. Die WKÖ würde so einen Prozess wir gerne anstoßen.