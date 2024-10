Fokussierter Ultraschall - nichtinvasive Behandlungsmethode

Eine Bewegungsstörung wie etwa zittrige Hände trifft vor allem ältere, manchmal aber auch junge Menschen. Das kann zu großen Problemen in Beruf und Alltag führen. Rund ein Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen, also in Österreich fast 100.000 Menschen. Wenn Medikamente nicht mehr ausreichen, gab es lange Zeit nur eine Besserung mittels minimalinvasiven Eingriffs. Dank der modernen bildgebenden Verfahren in der Medizin lassen sich die Regionen im Gehirn, die für das Zittern verantwortlich sind, höchstpräzise lokalisieren und behandeln.

Einen großen medizinischen Fortschritt hat bei Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Dystonie und Tremor das Verfahren der Tiefen Hirnstimulation – oft als Hirnschrittmacher bezeichnet – gebracht. Hier stimuliert eine Sonde die betroffene Hirnregion, um beispielsweise das Zittern auszuschalten. In Österreich kam die Tiefe Hirnstimulation erstmals 2011 am AKH Wien zum Einsatz. Dabei wird meist unter Anästhesie der Schädelknochen geöffnet, um dann Stimulationselektroden höchstpräzise am berechneten Zielpunkt zu platzieren.