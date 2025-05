Nvidia will in Quantencomputer-Start-up investieren

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Chiphersteller Nvidia befindet sich einem Medienbericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Investition in das Quantencomputer-Start-up PsiQuantum. Das berichtete "The Information" am Sonntag (Ortszeit). Beide Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab. Im März hatte Reuters berichtet, dass das US-Start-up mindestens 750 Millionen Dollar (670 Mio. Euro) von Investoren, darunter BlackRock, bei einer Bewertung von 6 Mrd. Dollar einsammeln will.

von APA