Das Urteil ist schnell gefällt: Kriege in der Ukraine und in Israel mit unendlichem menschlichem Leid und wenig Friedenshoffnung, hohe Teuerung, flaue Konjunkturaussichten. Und dazu noch der fortschreitende Klimawandel – 2023, ein Jahr mit viel Rückschritt und wenig Fortschritt. Ohnmacht statt Hoffnung. Ein Jahr zum Abhaken.

„Bitte nicht“, sagt Martin Schiefer, Spezialist für Vergaberecht und engagierter Rechtsanwalt. Zwar gibt auch Schiefer zu, dass sich die Gemengelage an zukunftsrelevanten Herausforderungen in den vergangenen Jahren enorm verdichtet hat, vom Klimanotstand über die Energiekrise bis zur Ressourcenknappheit, und dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefordert sind wie selten zuvor. Aber: „Es gibt viele positive Entwicklungen, es gibt unglaublich viele Lösungsmöglichkeiten und Ideen, Österreich ist schließlich ein Land der Ingenieure – wir müssen nur endlich ins Handeln kommen“, so Schiefer, „das Einzige, was uns nicht hilft, ist Mutlosigkeit.“

Mit dieser Einstellung ist er nicht allein. „Wenn man einfach nur beklagt, dass alles schlechter wird, vergibt man die Chance zur Gestaltung der Zukunft“, betont auch die prominente Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Ihr aktuelles Buch trägt den programmatischen Titel „Für Pessimismus ist es zu spät“. Mit dem Buch geht es ihr darum, „darzustellen, dass es die Möglichkeit gibt, eine bessere Welt zu erreichen“, so die Autorin.

Und tatsächlich: Wer aus dem dunklen Tunnel der Perspektivlosigkeit herausfindet, kann ziemlich viel Licht sehen. 120.000 Photovoltaikanlagen werden heuer in Österreich in Betrieb gehen, so viele wie nie zuvor. Zwei Drittel der Förderungen, die die Forschungsförderungs-Gesellschaft FFG vergibt, werden in klimarelevante Projekte investiert. Die Technologie entwickelt sich immer weiter: Moderne Wärmepumpen heizen bevorzugt dann, wenn Strom im Überfluss vorhanden ist. E-Autos werden bald als Stromspeicher fungieren.