„Es geht um Ermutigung“

Martin Schiefer :

Wir müssen die Dinge in vielen Bereichen neu denken, auch im Vergaberecht. Und bevor Sie fragen, was das konkret bedeutet: Wenn wir ein zukunftsorientiertes Vergaberecht wollen, müssen bei den Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien konkrete Nachhaltigkeitsziele definiert werden. Und wir müssen vorbildliche Unternehmen belohnen. Es darf kein Nachteil sein, zum Beispiel Materialien aus der Region zu bevorzugen, um die regionale Wertschöpfung zu verbessern und lange Transportwege mit entsprechenden CO2-Emissionen zu vermeiden. Das ist möglich, wenn man es will. Und dann lässt sich auch Zukunft in einem nachhaltigen, ökologischen und sozialen Sinne gestalten.