Wie kann das konkret aussehen?

Wir müssen Unternehmen, die ESG-Kriterien ernsthaft berücksichtigen, viel stärker belohnen. Zum Beispiel, indem wir ihnen bei Auftragsvergaben bessere Chancen einräumen. Wer nachhaltig und sozial wirtschaftet, hat häufig mehr Aufwand und höhere Kosten. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien wie eben Regionalität würden wir für verantwortungsvolle Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Und damit auch andere ermutigen, in diese Richtung zu gehen.

Haben Sie so etwas bei einer Ausschreibung schon angewendet?

Ja, bei der Vergabe eines Auftrages für Pflegedienstleistungen war das Ermöglichen von freiwilliger Mitarbeit im Ort ein Vergabekriterium. Aber solche Ansätze finden sich noch viel zu selten. Das spüren wir selbst auch: Als Kanzlei achten wir sehr stark auf Gleichbehandlung, sind divers und bewusst familienfreundlich durch flexible Arbeitszeiten, sind regional vertreten. Das ist nicht immer einfach und verursacht auch Kosten. Diese Anstrengungen werden aber nur selten belohnt.

Der Preis ist eindeutig messbar, bei ökologischen und sozialen Kriterien kann das schwieriger und weniger eindeutig sein. Was zählt mehr, eine hohe Frauenquote in Führungspositionen oder möglichst viele E-Autos in der Firmenflotte? Sind solche Fragen eine Hürde?

Sie müssen keine Hürde sein. Denn auch ESG-Kriterien sind bewertbar, sie müssen nur in der Ausschreibung klar definiert werden, dann ist das Verfahren auch absolut transparent. Auch das spricht für das Kriterium der Regionalität. Denn man sieht und erlebt ja vor Ort, ob ein Unternehmen verantwortungsvoll wirtschaftet oder nicht. Da geht es um Haltung, nicht um das x-te Umweltzertifikat.

Bedeutet die Abkehr vom Billigst­bieterprinzip, dass Projekte teurer werden?

Das ist nicht die Frage, die wir uns stellen sollten. Viel entscheidender ist doch: Wollen wir im Jahr 2023 wirklich Unternehmen fördern, die mit alten, stinkenden Diesel-Lkw durch die Welt fahren und ihren Gewinn auch damit erzielen, dass sie ihre Mitarbeitenden nicht regulär anstellen, sondern in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigen? Bund, Länder und Gemeinden geben jährlich über 60 Milliarden Euro für öffentliche Aufträge aus. Gewaltige Summen Steuergeld, die im Sinne einer lebenswerten Zukunft ausgegeben werden sollten.

Wir wird sich das Vergaberecht vor diesem Hintergrund weiter entwickeln?

Auftraggeber erkennen zunehmend, dass sie mit Auftragsvergaben über einen sehr wirkungsvollen Hebel verfügen, um zukunftsorientiertes, sozial gerechtes und verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Umwelt und Gesellschaft zu fördern. Schwerpunkte wie Regionalität, kurze Lieferketten und nachhaltiges Wirtschaften in Ausschreibungen können wesentlich zum Klimaschutz beitragen. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass Fragen, wie sie ihren Gewinn erzielen und was sie für die Gesellschaft leisten, in Zukunft stärker in den Mittelpunkt rücken.