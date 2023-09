Umbau des Mobilitätssystems mit Grünem Wasserstoff auch in Österreich unverzichtbar

Bei der Veranstaltung zum Thema "Umbau des Mobilitätssystems mit Grünem Wasserstoff auch in Österreich unverzichtbar" im Green Energy Center in Innsbruck wurde dargelegt, dass grüner Wasserstoff beim Umbau des Mobilitätsbereichs eine bedeutende Rolle spielt und daher in der nationalen Wasserstoffstrategie berücksichtigt werden muss. #letfuturetalk