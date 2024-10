Raus aus dem Jammertal!

Doch wer die Gestaltung der Zukunft aufgibt, gibt sie verloren, bevor sie begonnen hat. Insofern sind die Zweifel an der Beherrschbar- und Lösbarkeit der anstehenden Herausforderungen nicht nur fatal, weil sie das Handeln hemmen, sie sind auch falsch. Denn ob nachhaltiges Wirtschaften, Kreislaufwirtschaft, Pensionsreform, ein effizienteres Gesundheitssystem oder bessere Schulen – es gibt dafür Ideen und Lösungen. Wer ohne Vorurteile und dafür mit offenen Augen im In- und Ausland schaut, findet viele bewährte Modelle und Blaupausen für nachhaltiges Wirtschaften. Sie alle zeigen: Ja, es geht – man muss es nur machen!

Was Österreich deshalb vor allem braucht: Ermutigung. Dazu sollen auch die „Schiefer Festspiele“ im November beitragen. Eine ganze Woche lang beschäftigten wir uns in kompetent besetzten Panels mit Themen, die die Zukunft Österreichs bestimmen werden. Oder besser gesagt: in denen Ideen und Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden, die helfen, die Zukunft zu gestalten. Dazu gehören die Themen Compliance und Gefahr von Überregulierungen genauso wie die Bedeutung der Infrastruktur für die Klimawende und die Digitalisierung als Chance für den Wirtschaftsstandort Österreich.

Ergänzt werden diese Executive Talks durch Workshops zu speziellen Aspekten des Vergaberechtes. Denn das Vergaberecht ist jener Rechtsbereich, der die Zukunft unseres Landes und unserer Gesellschaft wie kein anderer mitgestaltet. Bund, Länder und Gemeinden vergeben jährlich rund 70 Milliarden Euro an öffentlichen Aufträgen – ein gewaltiger Hebel also, wenn man ihn richtig anwendet. Richtig anwenden bedeutet: die Auftragsvergabe nicht als ungeliebten bürokratischen Aufwand betrachten, sondern als großartige Möglichkeit verstehen, eine lebenswerte, umweltgerechte und nachhaltige Zukunft zu gestalten. Die ausschließliche Orientierung am Billigstbieterprinzip führt Österreich als Wirtschaftsstandort und uns als Gesellschaft jedenfalls in eine Sackgasse.